12:06 26.02.2026
Представитель Самойловой опроверг финансовые претензии Джигана
Представитель Самойловой опроверг финансовые претензии Джигана
Представитель Самойловой опроверг финансовые претензии Джигана

Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Защита блогера Оксаны Самойловой не получала финансовых требований со стороны рэпера Джигана (Дениса Устименко), с которым она разводится, сообщил РИА Новости ее представитель Олег Тонаканян.
Джиган, утверждающий, что подписывал брачный контракт в уязвимом состоянии и не осознавал последствий, намерен, по данным Telegram-канала Mash, взыскать с супруги долю в размере 310 миллионов рублей в рамках раздела совместно нажитого имущества.
"Что касается требований Дениса Александровича, то на сегодняшний день нет финансовых требований. Есть всего лишь одно требование – признание брачного договора недействительным. Это с юридической точки зрения совсем не означает, что он требует назад какие-то денежные средства", — заявил собеседник агентства.
Кроме того, Mash упомянул о финансовых трудностях в бизнесе Самойловой, закрытии убыточных компаний, задолженности перед ФНС в размере 714 тысяч рублей и начале распродажи семейного автопарка.
"Что касается бизнеса Оксаны, мне эта информация неизвестна, я не могу комментировать. Что касается распродажи имущества, мне тоже об этом ничего неизвестно", — заметил Тонаканян.
Оксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
