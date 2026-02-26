https://ria.ru/20260226/dzhigan-2076846013.html
Представитель Самойловой опроверг финансовые претензии Джигана
Защита блогера Оксаны Самойловой не получала финансовых требований со стороны рэпера Джигана (Дениса Устименко), с которым она разводится, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Защита блогера Оксаны Самойловой не получала финансовых требований со стороны рэпера Джигана (Дениса Устименко), с которым она разводится, сообщил РИА Новости ее представитель Олег Тонаканян.
Джиган
, утверждающий, что подписывал брачный контракт в уязвимом состоянии и не осознавал последствий, намерен, по данным Telegram-канала Mash
, взыскать с супруги долю в размере 310 миллионов рублей в рамках раздела совместно нажитого имущества.
"Что касается требований Дениса Александровича, то на сегодняшний день нет финансовых требований. Есть всего лишь одно требование – признание брачного договора недействительным. Это с юридической точки зрения совсем не означает, что он требует назад какие-то денежные средства", — заявил собеседник агентства.
Кроме того, Mash упомянул о финансовых трудностях в бизнесе Самойловой
, закрытии убыточных компаний, задолженности перед ФНС
в размере 714 тысяч рублей и начале распродажи семейного автопарка.
"Что касается бизнеса Оксаны, мне эта информация неизвестна, я не могу комментировать. Что касается распродажи имущества, мне тоже об этом ничего неизвестно", — заметил Тонаканян.