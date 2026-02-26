МИД прокомментировал перекрытие транзита по "Дружбе" Украиной

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Перекрытие Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, в связи с чем удивляет бездействие Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.