СМИ сообщили о переговорах ЕС и Киева по посещению трубопровода "Дружба"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ЕС ведет обсуждение с властями Украины по поводу возможного посещения их представителями в стране трубопровода "Дружба", пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя евроблока.
"Представитель ЕС... заявил, что ведутся обсуждения с украинскими властями по поводу такого посещения", - говорится в сообщении издания. По словам чиновника, визит зависит от того, насколько Киев позволит его осуществить.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
24 февраля, 19:17