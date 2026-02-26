Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о переговорах ЕС и Киева по посещению трубопровода "Дружба"
26.02.2026
СМИ сообщили о переговорах ЕС и Киева по посещению трубопровода "Дружба"
СМИ сообщили о переговорах ЕС и Киева по посещению трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ сообщили о переговорах ЕС и Киева по посещению трубопровода "Дружба"
ЕС ведет обсуждение с властями Украины по поводу возможного посещения их представителями в стране трубопровода "Дружба", пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
киев
петер сийярто
евросоюз
мирный план сша по украине
венгрия
украина
politico
киев
венгрия
украина
в мире, киев, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине, венгрия, украина, politico
В мире, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Венгрия, Украина, Politico
СМИ сообщили о переговорах ЕС и Киева по посещению трубопровода "Дружба"

Politico: ЕС ведет переговоры с Киевом по поводу посещения и оценки "Дружбы"

© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ЕС ведет обсуждение с властями Украины по поводу возможного посещения их представителями в стране трубопровода "Дружба", пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя евроблока.
Как пишет издание, ряд дипломатов ЕС, встречавшихся на этой неделе, призвали к тому, чтобы делегация Евросоюза на Украине смогла посетить трубопровод и осмотреть его.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Венгрия не одобрит новые санкции без запуска "Дружбы", заявил эксперт
Вчера, 01:54
"Представитель ЕС... заявил, что ведутся обсуждения с украинскими властями по поводу такого посещения", - говорится в сообщении издания. По словам чиновника, визит зависит от того, насколько Киев позволит его осуществить.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
24 февраля, 19:17
 
В миреКиевПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по УкраинеВенгрияУкраинаPolitico
 
 
