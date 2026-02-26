Над Белгородской областью за сутки сбили более 60 украинских дронов

БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Более 60 украинских беспилотников сбиты и подавлены за прошедшие сутки над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено четыре снаряда и зафиксированы атаки 120 БПЛА, из них 65 сбиты и подавлены. Один мирный житель погиб, трое обратились за медицинской помощью. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, девяти частных домовладениях, объекте инфраструктуры, предприятии, административном здании и 15 транспортных средствах.
ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания
Вчера, 07:16
"В Краснояружском округе… нанесены удары 47 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. В районе поселка Степное в результате удара дрона по машине погиб мужчина. Автомобиль уничтожен огнем. Вчера в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Илек-Пеньковка 24 февраля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Чернянский округа атакованы 20 беспилотниками, 17 из которых сбиты и подавлены, в Борисовском округе совершены атаки 10 беспилотниками, пять из которых сбиты, пострадали два бойца "Орлана". По словам главы региона, над Белгородом, Губкинским, Красногвардейским, Новооскольским и Шебекинским округами подавлены и сбиты 16 беспилотников, по Грайворонскому округу выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 27 беспилотниками, 15 из которых сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.-0-
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18