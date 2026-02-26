Умер актер Владимир Довжик

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Актер из сериала "Бригада", "Интерны", "Склифосовский" Владимир Довжик скончался на 58-м году жизни, сообщил театр "Человек".

"На 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте"

В 1998 году Довжик пополнил труппу театра "Человек", выступив как актер и режиссер спектаклей "Приключения бегемотика Бантика" и "Про Машу", а также исполнив одну из главных ролей в спектакле "Искусство".

"Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра. Театр "Человек" скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память", - заключили в театре.