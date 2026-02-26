https://ria.ru/20260226/dovzhik-2076768317.html
Умер актер Владимир Довжик
Умер актер Владимир Довжик - РИА Новости, 26.02.2026
Умер актер Владимир Довжик
Актер из сериала "Бригада", "Интерны", "Склифосовский" Владимир Довжик скончался на 58-м году жизни, сообщил театр "Человек". РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:14:00+03:00
2026-02-26T00:14:00+03:00
2026-02-26T09:00:00+03:00
культура
москва
людмила гурченко
театральный институт имени бориса щукина
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076803596_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_508f7520ebfcca9595a3164899c882b2.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076803596_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_11698a5f53fd13a2796b9fe4070ecb02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, людмила гурченко, театральный институт имени бориса щукина, культура
Культура, Москва, Людмила Гурченко, Театральный институт имени Бориса Щукина, Культура
Умер актер Владимир Довжик
Умер актер из сериала "Бригада", "Интерны", "Склифосовский" Владимир Довжик
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Актер из сериала "Бригада", "Интерны", "Склифосовский" Владимир Довжик скончался на 58-м году жизни, сообщил театр "Человек".
"На 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте"
.
В 1998 году Довжик пополнил труппу театра "Человек", выступив как актер и режиссер спектаклей "Приключения бегемотика Бантика" и "Про Машу", а также исполнив одну из главных ролей в спектакле "Искусство".
"Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра. Театр "Человек" скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память", - заключили в театре.
Самой известной ролью Довжика стал нейрохирург Юрий Шейнман в сериале "Склифосовский".
Довжик родился в Москве
, в юности учился в Театральном институте имени Бориса Щукина
. Также он принимал участие в таких картинах, как "След", "Исцеление", "Тайный советник", "Конец прекрасной эпохи", "Людмила Гурченко
", "Кабинет путешественника " и других.