Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Владимир Довжик - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:14 26.02.2026 (обновлено: 09:00 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/dovzhik-2076768317.html
Умер актер Владимир Довжик
Умер актер Владимир Довжик - РИА Новости, 26.02.2026
Умер актер Владимир Довжик
Актер из сериала "Бригада", "Интерны", "Склифосовский" Владимир Довжик скончался на 58-м году жизни, сообщил театр "Человек". РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:14:00+03:00
2026-02-26T09:00:00+03:00
культура
москва
людмила гурченко
театральный институт имени бориса щукина
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076803596_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_508f7520ebfcca9595a3164899c882b2.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076803596_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_11698a5f53fd13a2796b9fe4070ecb02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, людмила гурченко, театральный институт имени бориса щукина, культура
Культура, Москва, Людмила Гурченко, Театральный институт имени Бориса Щукина, Культура
Умер актер Владимир Довжик

Умер актер из сериала "Бригада", "Интерны", "Склифосовский" Владимир Довжик

© Кинокомпания "Русское" Актер Владимир Довжик в сериале "Склифосовский"
Актер Владимир Довжик в сериале Склифосовский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Кинокомпания "Русское"
Актер Владимир Довжик в сериале "Склифосовский"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Актер из сериала "Бригада", "Интерны", "Склифосовский" Владимир Довжик скончался на 58-м году жизни, сообщил театр "Человек".
"На 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте".
В 1998 году Довжик пополнил труппу театра "Человек", выступив как актер и режиссер спектаклей "Приключения бегемотика Бантика" и "Про Машу", а также исполнив одну из главных ролей в спектакле "Искусство".
"Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра. Театр "Человек" скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память", - заключили в театре.
Самой известной ролью Довжика стал нейрохирург Юрий Шейнман в сериале "Склифосовский".
Довжик родился в Москве, в юности учился в Театральном институте имени Бориса Щукина. Также он принимал участие в таких картинах, как "След", "Исцеление", "Тайный советник", "Конец прекрасной эпохи", "Людмила Гурченко", "Кабинет путешественника " и других.
 
КультураМоскваЛюдмила ГурченкоТеатральный институт имени Бориса ЩукинаКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала