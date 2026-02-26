https://ria.ru/20260226/dose-2076860686.html
МИД Омана: делегации США и Ирана обсудили предложения по ядерному досье
МИД Омана: делегации США и Ирана обсудили предложения по ядерному досье
МИД Омана: делегации США и Ирана обсудили предложения по ядерному досье
МИД Омана сообщил, что делегации США и Ирана обсудили в четверг в Женеве новые иранские предложения по "ядерному досье", а также запросы американской стороны.
в мире
оман
сша
иран
оман
сша
иран
МИД Омана: делегации США и Ирана обсудили предложения по ядерному досье
МИД Омана: делегации США и Ирана обсудили иранские предложения по ядерному досье