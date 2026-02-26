Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал заслуженных доноров региона - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
15:57 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/donor-2076916143.html
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал заслуженных доноров региона
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал заслуженных доноров региона - РИА Новости, 26.02.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал заслуженных доноров региона
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал первых кандидатов на присвоение почетного знака "Заслуженный донор... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:57:00+03:00
2026-02-26T15:57:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
арзамас
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056134454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e70e8e2acd6c260d68bef77e90f7e84d.jpg
https://ria.ru/20260210/nizhniy-novgorod-2073449230.html
нижегородская область
нижний новгород
арзамас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056134454_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_6bb2a1ee8770690604e63a7ddca202ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, нижний новгород, арзамас, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Арзамас, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал заслуженных доноров региона

Люлин назвал первых кандидатов на присвоение почетного знака заслуженного донора

© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиЕвгений Люлин
Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал первых кандидатов на присвоение почетного знака "Заслуженный донор Нижегородской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области утвердили список обладателей новой региональной награды на заседании в четверг.
"В список вошли 40 человек, чей вклад в развитие донорского движения поистине высок. Это жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Кулебак, Кстовского района, Павлова, Сергача, а также Балахнинского, Городецкого, Павловского и Уренского муниципальных округов", - говорится в сообщении.
Почетный знак был учрежден по инициативе председателя законодательного собрания Нижегородской области в июле 2025 года. Региональная награда призвана отметить людей, для которых помощь ближнему стала делом жизни. Претендовать на знак могут граждане РФ, проживающие на территории региона и безвозмездно сдавшие кровь, ее компоненты или плазму от 80 до 120 раз и более в госучреждениях, подведомственных областному минздраву. Анализ списка награжденных показывает, что общее количество донаций у кандидатов варьируется от 122 до 277.
"Считаю это событие действительно важным для региона, оно подчеркивает ценность человеческого участия и солидарности. Посмотрите на цифры: 277 донаций – это 277 раз, когда человек пришел помочь незнакомцу. Это тихий подвиг, который совершил человек, не прося ничего взамен. Наши доноры – это люди с редкими качествами души – золотой фонд Нижегородской области. Звание "Заслуженный донор" – это знак признания от всего региона", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин велел проверить фельдшерские пункты
10 февраля, 14:26
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородАрзамасЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала