Спикер нижегородского парламента Люлин назвал заслуженных доноров региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал первых кандидатов на присвоение почетного знака "Заслуженный донор Нижегородской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области утвердили список обладателей новой региональной награды на заседании в четверг.

"В список вошли 40 человек, чей вклад в развитие донорского движения поистине высок. Это жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Кулебак, Кстовского района, Павлова, Сергача, а также Балахнинского, Городецкого, Павловского и Уренского муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Почетный знак был учрежден по инициативе председателя законодательного собрания Нижегородской области в июле 2025 года. Региональная награда призвана отметить людей, для которых помощь ближнему стала делом жизни. Претендовать на знак могут граждане РФ, проживающие на территории региона и безвозмездно сдавшие кровь, ее компоненты или плазму от 80 до 120 раз и более в госучреждениях, подведомственных областному минздраву. Анализ списка награжденных показывает, что общее количество донаций у кандидатов варьируется от 122 до 277.