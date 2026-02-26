https://ria.ru/20260226/donor-2076916143.html
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал заслуженных доноров региона
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал первых кандидатов на присвоение почетного знака "Заслуженный донор Нижегородской области", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области утвердили список обладателей новой региональной награды на заседании в четверг.
"В список вошли 40 человек, чей вклад в развитие донорского движения поистине высок. Это жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Кулебак, Кстовского района, Павлова, Сергача, а также Балахнинского, Городецкого, Павловского и Уренского муниципальных округов", - говорится в сообщении.
Почетный знак был учрежден по инициативе председателя законодательного собрания Нижегородской области в июле 2025 года. Региональная награда призвана отметить людей, для которых помощь ближнему стала делом жизни. Претендовать на знак могут граждане РФ, проживающие на территории региона и безвозмездно сдавшие кровь, ее компоненты или плазму от 80 до 120 раз и более в госучреждениях, подведомственных областному минздраву. Анализ списка награжденных показывает, что общее количество донаций у кандидатов варьируется от 122 до 277.
"Считаю это событие действительно важным для региона, оно подчеркивает ценность человеческого участия и солидарности. Посмотрите на цифры: 277 донаций – это 277 раз, когда человек пришел помочь незнакомцу. Это тихий подвиг, который совершил человек, не прося ничего взамен. Наши доноры – это люди с редкими качествами души – золотой фонд Нижегородской области. Звание "Заслуженный донор" – это знак признания от всего региона", – цитирует пресс-служба слова Люлина.