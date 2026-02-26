На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы

«

"В ядерную доктрину России недавно внесли правки, которые теперь позволяют отвечать не только на прямые удары ядерных держав, но и на совместные действия с участием таких государств и третьих стран, выступающих в качестве посредников. Согласно этим правилам, любое военное партнерство, итогом которого станет появление ядерного арсенала на Украине, может быть расценено Москвой как угроза самому существованию государства. А это дает зеленый свет для ответов по любому из участников такой коалиции", — добавил он.