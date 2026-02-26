Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:43 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/doktrina-2076787836.html
На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы
На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы - РИА Новости, 26.02.2026
На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы
Планы Франции и Британии разместить ядерное оружие на Украине предоставляют России право на жесткий ответ, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T04:43:00+03:00
2026-02-26T04:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155043/09/1550430923_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2d43699cad3c47fe71a64b9ee3aefca3.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076514909.html
https://ria.ru/20260226/udar-2076774487.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155043/09/1550430923_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_91b44abb3044a7b1cec6761634a9d7d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы

SC: новая ядерная доктрина РФ позволяет дать жесткий ответ Франции и Британии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПуск российской баллистической ракеты
Пуск российской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пуск российской баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Планы Франции и Британии разместить ядерное оружие на Украине предоставляют России право на жесткий ответ, пишет издание Strategic Culture.
«
"Стрелки Часов Судного дня вновь качнулись в сторону ядерной полуночи. <…> Если план, который приписывают Парижу и Лондону, будет реализован, то последствия выйдут далеко за пределы украинского театра военных действий. <…> Риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства. <…> Возможность появления оружия массового поражения на Украине считается для России красной линией. Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр", — указывается в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
По словам автора, изменения, внесенные Россией в 2024 году в Ядерную доктрину, предусматривают возможность прямого удара в ответ на угрозу из Европы.
«
"В ядерную доктрину России недавно внесли правки, которые теперь позволяют отвечать не только на прямые удары ядерных держав, но и на совместные действия с участием таких государств и третьих стран, выступающих в качестве посредников. Согласно этим правилам, любое военное партнерство, итогом которого станет появление ядерного арсенала на Украине, может быть расценено Москвой как угроза самому существованию государства. А это дает зеленый свет для ответов по любому из участников такой коалиции", — добавил он.
Удар бомбардировщиков ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине
01:40
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала