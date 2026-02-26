В ДНР будут судить украинского боевика за убийство российского пленного

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский боевик, обвиняемый в убийстве российского военнопленного, предстанет перед судом в ДНР, сообщается в канале Следственного комитета на платформе MAX.
"Военными следственными органами СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащего войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины солдата Алексея Петракова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и пункта "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2025 года Петраков, находясь в подвале частного дома в населенном пункте Зеленое Поле ДНР, взял в плен военнослужащего ВС РФ. Тот сказал, что пришел освобождать Украину от нацизма. Петраков, разозлившись, а также убедившись, что пленник не имеет при себе оружия, средств индивидуальной бронезащиты и не представляет какой-либо угрозы, расстрелял его из автомата.
Уточняется, что 15 августа в ходе боевых действий Петраков сдался в плен военнослужащим ВС РФ. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.