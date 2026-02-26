Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут судить украинского боевика за убийство российского пленного - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 26.02.2026 (обновлено: 13:45 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/dnr-2076876259.html
В ДНР будут судить украинского боевика за убийство российского пленного
В ДНР будут судить украинского боевика за убийство российского пленного - РИА Новости, 26.02.2026
В ДНР будут судить украинского боевика за убийство российского пленного
Украинский боевик, обвиняемый в убийстве российского военнопленного, предстанет перед судом в ДНР, сообщается в канале Следственного комитета на платформе MAX. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:44:00+03:00
2026-02-26T13:45:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20260226/vsu-2076802539.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР будут судить украинского боевика за убийство российского пленного

Украинского боевика будут судить в ДНР за убийство российского военнопленного

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский боевик, обвиняемый в убийстве российского военнопленного, предстанет перед судом в ДНР, сообщается в канале Следственного комитета на платформе MAX.
"Военными следственными органами СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащего войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины солдата Алексея Петракова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и пункта "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2025 года Петраков, находясь в подвале частного дома в населенном пункте Зеленое Поле ДНР, взял в плен военнослужащего ВС РФ. Тот сказал, что пришел освобождать Украину от нацизма. Петраков, разозлившись, а также убедившись, что пленник не имеет при себе оружия, средств индивидуальной бронезащиты и не представляет какой-либо угрозы, расстрелял его из автомата.
Уточняется, что 15 августа в ходе боевых действий Петраков сдался в плен военнослужащим ВС РФ. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Украинский пленный рассказал, как их сержант сбежал с позиции
Вчера, 08:45
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала