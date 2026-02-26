В США выставили на продажу дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму

Отмечается, что в дневнике в частности содержится его знаменитая запись "Боже, что мы наделали", сделанная после сброса первой атомной бомбы.

Записи выставляются на продажу уже пятый раз - первый раз они были проданы на аукционе в 1971 году за 37 тысяч долларов. Последняя продажа состоялась в 2022 году уже за 543 тысячи долларов.