Рейтинг@Mail.ru
В США выставили на продажу дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 26.02.2026 (обновлено: 19:30 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/dnevnik-2076981832.html
В США выставили на продажу дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму
В США выставили на продажу дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 26.02.2026
В США выставили на продажу дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму
Дневник Роберта Льюиса, одного из летчиков бомбардировщика B-29 "Энола Гей", который сбросил 6 августа 1945 года атомную бомбу на японский город Хиросима,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:28:00+03:00
2026-02-26T19:30:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
калифорния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103483/77/1034837763_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_67e3e32cc53afa0cf48d1e643f5c2593.jpg
https://ria.ru/20251028/tramp-2051214122.html
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033753766.html
хиросима (префектура)
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103483/77/1034837763_140:0:2000:1395_1920x0_80_0_0_ecb7c35a98f4d0a58c67bf365591e2df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хиросима (префектура), калифорния
В мире, Хиросима (префектура), Калифорния
В США выставили на продажу дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму

WP: дневник сбросившего бомбу на Хиросиму летчика стоит почти $1 млн

© AP Photo / U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial Museum, HOОблако от взрыва атомной бомбы над Хиросимой, Япония. 1945 год
Облако от взрыва атомной бомбы над Хиросимой, Япония. 1945 год - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial Museum, HO
Облако от взрыва атомной бомбы над Хиросимой, Япония. 1945 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Дневник Роберта Льюиса, одного из летчиков бомбардировщика B-29 "Энола Гей", который сбросил 6 августа 1945 года атомную бомбу на японский город Хиросима, выставили на продажу в американском штате Калифорния за 950 тысяч долларов, сообщает газета Washington Post.
"Записи Льюиса, сделанные им до и после бомбардировок, только что выставил на продажу Дэн Уитмор, торговец редкими книгами из Калифорнии, который занялся продажей по поручению состоятельного владельца. Стоимость - 950 тысяч долларов", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом
28 октября 2025, 14:56
Отмечается, что в дневнике в частности содержится его знаменитая запись "Боже, что мы наделали", сделанная после сброса первой атомной бомбы.
Записи выставляются на продажу уже пятый раз - первый раз они были проданы на аукционе в 1971 году за 37 тысяч долларов. Последняя продажа состоялась в 2022 году уже за 543 тысячи долларов.
На Хиросиму 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек.
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
6 августа 2025, 16:28
 
В миреХиросима (префектура)Калифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала