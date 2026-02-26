В США выставили на продажу дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Дневник Роберта Льюиса, одного из летчиков бомбардировщика B-29 "Энола Гей", который сбросил 6 августа 1945 года атомную бомбу на японский город Хиросима, выставили на продажу в американском штате Калифорния за 950 тысяч долларов, сообщает газета Washington Post.
"Записи Льюиса, сделанные им до и после бомбардировок, только что выставил на продажу Дэн Уитмор, торговец редкими книгами из Калифорнии, который занялся продажей по поручению состоятельного владельца. Стоимость - 950 тысяч долларов", - пишет издание.
Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом
28 октября 2025, 14:56
Отмечается, что в дневнике в частности содержится его знаменитая запись "Боже, что мы наделали", сделанная после сброса первой атомной бомбы.
Записи выставляются на продажу уже пятый раз - первый раз они были проданы на аукционе в 1971 году за 37 тысяч долларов. Последняя продажа состоялась в 2022 году уже за 543 тысячи долларов.
На Хиросиму 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек.
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
6 августа 2025, 16:28