Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
20:38 26.02.2026 (обновлено: 20:49 26.02.2026)
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи с американской... РИА Новости, 26.02.2026
2026
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве

Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи с американцами в Женеве

ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи с американской стороной в Женеве.
"Ничего не комментируем, все потом", - сказал Дмитриев журналистам.
При этом спецпредставитель президента РФ выглядел довольным результатами встречи.
