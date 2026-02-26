https://ria.ru/20260226/dmitriev-2076992198.html
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи с американской... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:38:00+03:00
2026-02-26T20:38:00+03:00
2026-02-26T20:49:00+03:00
женева (город)
в мире
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20260226/iran-2076945384.html
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), в мире, кирилл дмитриев
Женева (город), В мире, Кирилл Дмитриев
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи с американцами в Женеве