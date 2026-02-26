https://ria.ru/20260226/dmitriev-2076992109.html
Дмитриев покинул отель в Женеве, где провел встречу с США
Дмитриев покинул отель в Женеве, где провел встречу с США - РИА Новости, 26.02.2026
Дмитриев покинул отель в Женеве, где провел встречу с США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве, где, как сообщалось, провел... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:38:00+03:00
2026-02-26T20:38:00+03:00
2026-02-26T20:51:00+03:00
женева (город)
мирный план сша по украине
в мире
сша
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
сша
украина
Дмитриев покинул отель в Женеве, где провел встречу с США
РИА Новости: Дмитриев покинул отель в Женеве, где провел переговоры с США