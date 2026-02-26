Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев покинул отель в Женеве, где провел встречу с США
20:38 26.02.2026 (обновлено: 20:51 26.02.2026)
Дмитриев покинул отель в Женеве, где провел встречу с США
женева (город)
мирный план сша по украине
в мире
сша
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
сша
украина
женева (город), мирный план сша по украине, в мире, сша, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры по украине в женеве — 2026, кирилл дмитриев
Женева (город), Мирный план США по Украине, В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Кирилл Дмитриев
© REUTERS / Pierre AlbouyОтель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве, где, как сообщалось, провел переговоры с американской стороной, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев уехал из отеля в районе 18.30 (20.30 мск), после того как отель покинули американские переговорщики. Он провел там чуть более двух часов.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи в Женеве
Женева (город)Мирный план США по УкраинеВ миреСШАУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерПереговоры по Украине в Женеве — 2026Кирилл Дмитриев
 
 
