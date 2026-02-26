Дмитриев после переговоров отдает жене футболки с цитатами про Россию

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию отдает жене футболки с цитатами про Россию.

Жена Дмитриева Наталья Попова рассказала, что муж не делится с ней подробностями переговоров, поскольку "то, что должно быть секретным, оно остается секретным".

"Даже по футболочкам он сам принимает решения, это я от него потом эти футболочки забираю, говорю "дай поносить", - поделилась Попова в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым.

Она добавила, что в коллекции Дмитриева множество футболок, среди них с надписями "Россия - страна, которая ничего не боится", а также толстовки с "Орешником".

"Но их только на специальные мероприятия", - отметила Попова.