Дмитриев после переговоров отдает жене футболки с цитатами про Россию
2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию отдает жене футболки с цитатами про Россию.
Жена Дмитриева Наталья Попова
рассказала, что муж не делится с ней подробностями переговоров, поскольку "то, что должно быть секретным, оно остается секретным".
"Даже по футболочкам он сам принимает решения, это я от него потом эти футболочки забираю, говорю "дай поносить", - поделилась Попова в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым.
Она добавила, что в коллекции Дмитриева множество футболок, среди них с надписями "Россия - страна, которая ничего не боится", а также толстовки с "Орешником".
"Но их только на специальные мероприятия", - отметила Попова.
Дмитриев неоднократно появлялся в одежде с цитатами, посвященными России
. Так, он гулял со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом
в куртке на которой изображен герб, автограф президента Владимира Путина
и его цитата "Россия не та страна, которая чего-то боится". Также Дмитриев публиковал фото в футболке с российским гербом и надписью Next time in Moscow ("В следующий раз - в Москве") в декабре прошлого года.