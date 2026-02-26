Рейтинг@Mail.ru
14:40 26.02.2026
Дмитриев после переговоров отдает жене футболки с цитатами про Россию
Дмитриев после переговоров отдает жене футболки с цитатами про Россию
россия, сша, кирилл дмитриев, наталия попова, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Наталия Попова, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев после переговоров отдает жене футболки с цитатами про Россию

Дмитриев после переговоров по Украине отдает жене футболки с цитатами про Россию

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию отдает жене футболки с цитатами про Россию.
Жена Дмитриева Наталья Попова рассказала, что муж не делится с ней подробностями переговоров, поскольку "то, что должно быть секретным, оно остается секретным".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Дмитриев рассказал, кому выгодно продолжение конфликта на Украине
25 февраля, 20:12
"Даже по футболочкам он сам принимает решения, это я от него потом эти футболочки забираю, говорю "дай поносить", - поделилась Попова в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым.
Она добавила, что в коллекции Дмитриева множество футболок, среди них с надписями "Россия - страна, которая ничего не боится", а также толстовки с "Орешником".
"Но их только на специальные мероприятия", - отметила Попова.
Дмитриев неоднократно появлялся в одежде с цитатами, посвященными России. Так, он гулял со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в куртке на которой изображен герб, автограф президента Владимира Путина и его цитата "Россия не та страна, которая чего-то боится". Также Дмитриев публиковал фото в футболке с российским гербом и надписью Next time in Moscow ("В следующий раз - в Москве") в декабре прошлого года.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Дмитриев прокомментировал извинения Гейтса за измены
25 февраля, 21:49
 
РоссияСШАКирилл ДмитриевНаталия ПоповаСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
