Врач назвала причины диабета у молодежи
Врач назвала причины диабета у молодежи - РИА Новости, 26.02.2026
Врач назвала причины диабета у молодежи
26.02.2026
Врач назвала причины диабета у молодежи
Эндокринолог Агаева: фастфуд и курение могут стать причиной диабета
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Несбалансированное питание, отсутствие физических нагрузок и курение могут стать причинами диабета у молодых людей, заявила
эндокринолог сети клиник "Семейная" Тамила Агаева.
По славам врача, одной из причин является несбалансированное питание. Отмечается, что в настоящее время многие отдают предпочтение высококалорийным продуктам, фастфуду, чипсам, газировкам и сладостям, при этом овощей и фруктов в их рационе практически нет.
"Сахарный диабет не развивается из-за сладкого как такового. Однако вследствие регулярного превышения суточной калорийности человек набирает лишний вес, что, в свою очередь, приводит к инсулинорезистентности и затем — возникновению диабета", — заявила она в беседе с "Лентой.ру".
Другой причиной эндокринолог назвала недостаток физической активности. Она отметила, что без нагрузок мышцы не могут утилизировать глюкозу, что приводит к повышению ее уровня в крови - а потому рекомендуется заниматься активными физическими нагрузками не менее 150 минут в неделю.
Также риск диабета увеличивается из-за курения.
"Табачные продукты становятся более доступными, электронные сигареты и вейпы — популярными. У курильщиков риск развития сахарного диабета на 30-40% выше по сравнению с людьми без этой вредной привычки. Чем больше вы курите, тем больше вероятность болезни", — подчеркнула Агаева.