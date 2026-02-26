Врач назвала причины диабета у молодежи

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Несбалансированное питание, отсутствие физических нагрузок и курение могут стать причинами диабета у молодых людей, Несбалансированное питание, отсутствие физических нагрузок и курение могут стать причинами диабета у молодых людей, заявила эндокринолог сети клиник "Семейная" Тамила Агаева.

По славам врача, одной из причин является несбалансированное питание. Отмечается, что в настоящее время многие отдают предпочтение высококалорийным продуктам, фастфуду, чипсам, газировкам и сладостям, при этом овощей и фруктов в их рационе практически нет.

"Сахарный диабет не развивается из-за сладкого как такового. Однако вследствие регулярного превышения суточной калорийности человек набирает лишний вес, что, в свою очередь, приводит к инсулинорезистентности и затем — возникновению диабета", — заявила она в беседе с "Лентой.ру".

Другой причиной эндокринолог назвала недостаток физической активности. Она отметила, что без нагрузок мышцы не могут утилизировать глюкозу, что приводит к повышению ее уровня в крови - а потому рекомендуется заниматься активными физическими нагрузками не менее 150 минут в неделю.

Также риск диабета увеличивается из-за курения.