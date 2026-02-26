https://ria.ru/20260226/devochka-2076989343.html
Поисковики рассказали о состоянии девочки, найденной в Смоленске
Поисковики рассказали о состоянии девочки, найденной в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
Поисковики рассказали о состоянии девочки, найденной в Смоленске
С найденной в Смоленске девятилетней девочкой все хорошо, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар". РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:15:00+03:00
2026-02-26T20:15:00+03:00
2026-02-26T20:17:00+03:00
происшествия
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808876_0:142:961:682_1920x0_80_0_0_19fb70c4185a46216285a36827d1b3cc.jpg
https://ria.ru/20260226/devochka-2076987050.html
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808876_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2bee612e3bb7b0450a9e5fa20988642e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск
Поисковики рассказали о состоянии девочки, найденной в Смоленске
РИА Новости: с найденной в Смоленске девочкой все хорошо