Найденную в Смоленске девочку осматривают медики
Найденную в Смоленске девятилетнюю девочку сейчас на месте осматривают медики, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:53:00+03:00
2026-02-26T19:53:00+03:00
2026-02-26T19:57:00+03:00
смоленск
происшествия
2026
смоленск, происшествия
Найденную в Смоленске девятилетнюю девочку осматривают медики