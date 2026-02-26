Рейтинг@Mail.ru
Найденную в Смоленске девочку осматривают медики
19:53 26.02.2026
Найденную в Смоленске девочку осматривают медики
Найденную в Смоленске девятилетнюю девочку сейчас на месте осматривают медики, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 26.02.2026
2026
смоленск, происшествия
Найденную в Смоленске девочку осматривают медики

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Найденную в Смоленске девятилетнюю девочку сейчас на месте осматривают медики, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Девочку только что нашли. Сейчас ее на месте осматривают медики. Больше пока ничего не могу сказать", - рассказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки
