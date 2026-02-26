https://ria.ru/20260226/devochka-2076986805.html
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 26.02.2026
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки
Установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сообщил СК РФ. РИА Новости, 26.02.2026
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки