19:51 26.02.2026 (обновлено: 19:54 26.02.2026)
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки
Установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сообщил СК РФ. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сообщил СК РФ.
Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Девочка найдена. Жива. С подозреваемым работают следователи", - говорится в сообщении в канале СК на платформе Мах.
