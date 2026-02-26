Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Девятилетнюю девочку из Смоленска, которую искали три дня, нашли живой, сообщили в поисковом отряде " Девятилетнюю девочку из Смоленска, которую искали три дня, нашли живой, сообщили в поисковом отряде " Сальвар ".

"Найдена! Жива!" — написал отряд в соцсетях.

В МВД уточнили, что ребенка нашли в квартире с мужчиной 1983 года рождения. Медики осмотрели девочку на месте, ее жизни ничего не угрожает. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что она ведет себя спокойно, но ничего не рассказывает, с ней будут работать психологи. Насильственных действий не было, уточнил собеседник агентства.

Подозреваемого в похищении задержали. Следственный комитет квалифицировал его действия по статье о похищении человека. Экспертиза улик, найденных в его машине, подтвердила причастность мужчины к преступлению.

Как рассказали агентству силовики, в автомобиле ранее судимого местного жителя нашли ДНК ребенка. От дачи показаний мужчина отказывается и требует адвоката, а его сожительница проходит как свидетель, добавил источник.

По данным прокуратуры и СК, утром во вторник девочка пошла выгуливать той-терьера. Спустя час она не вернулась, а собака пришла домой одна. При этом ранее ребенок не убегал из дома. Телефона у девочки с собой не было, подозрительной переписки в нем не нашли.