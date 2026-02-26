Рейтинг@Mail.ru
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 26.02.2026 (обновлено: 23:30 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/devochka-2076982584.html
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой - РИА Новости, 26.02.2026
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой
Девятилетнюю девочку из Смоленска, которую искали три дня, нашли живой, сообщили в поисковом отряде "Сальвар". РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:36:00+03:00
2026-02-26T23:30:00+03:00
происшествия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2077011179_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_94e4242f9865f5a9c68c6c24818cfbc9.jpg
https://ria.ru/20260226/foto-2077016795.html
https://ria.ru/20260226/smolensk-2076998949.html
https://ria.ru/20260225/tagil-2076674155.html
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2077011179_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_874ab11880a2393e18e3bc3328fe3d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Смоленск, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой

Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой в квартире с мужчиной

© Фото : ПСО "Сальвар" Смоленская областьВолонтеры, принимавшие участие в поисках девочки в Смоленске
Волонтеры, принимавшие участие в поисках девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : ПСО "Сальвар" Смоленская область
Волонтеры, принимавшие участие в поисках девочки в Смоленске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Девятилетнюю девочку из Смоленска, которую искали три дня, нашли живой, сообщили в поисковом отряде "Сальвар".
"Найдена! Жива!" — написал отряд в соцсетях.
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Вчера, 22:59
В МВД уточнили, что ребенка нашли в квартире с мужчиной 1983 года рождения. Медики осмотрели девочку на месте, ее жизни ничего не угрожает. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что она ведет себя спокойно, но ничего не рассказывает, с ней будут работать психологи. Насильственных действий не было, уточнил собеседник агентства.
Подозреваемого в похищении задержали. Следственный комитет квалифицировал его действия по статье о похищении человека. Экспертиза улик, найденных в его машине, подтвердила причастность мужчины к преступлению.
Как рассказали агентству силовики, в автомобиле ранее судимого местного жителя нашли ДНК ребенка. От дачи показаний мужчина отказывается и требует адвоката, а его сожительница проходит как свидетель, добавил источник.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске держал ее у сожительницы
Вчера, 21:09
По данным прокуратуры и СК, утром во вторник девочка пошла выгуливать той-терьера. Спустя час она не вернулась, а собака пришла домой одна. При этом ранее ребенок не убегал из дома. Телефона у девочки с собой не было, подозрительной переписки в нем не нашли.
Правоохранительные органы начали проверку и возбудили уголовное дело. В городе и окрестностях развернулись масштабные поиски с участием военных и сотрудников силовых ведомств, а также волонтеров и неравнодушных граждан. Всего в них участвовали более 320 человек.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Нижнем Тагиле нашли двух пропавших накануне девочек
25 февраля, 15:47
 
ПроисшествияСмоленскСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала