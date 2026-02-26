https://ria.ru/20260226/devochka-2076982584.html
Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой
Девятилетнюю девочку из Смоленска, которую искали три дня, нашли живой, сообщили в поисковом отряде "Сальвар". РИА Новости, 26.02.2026
смоленск
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев — РИА Новости.
Девятилетнюю девочку из Смоленска, которую искали три дня, нашли живой, сообщили в поисковом отряде "Сальвар
"Найдена! Жива!" — написал отряд в соцсетях.
В МВД уточнили, что ребенка нашли в квартире с мужчиной 1983 года рождения. Медики осмотрели девочку на месте, ее жизни ничего не угрожает. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что она ведет себя спокойно, но ничего не рассказывает, с ней будут работать психологи. Насильственных действий не было, уточнил собеседник агентства.
Подозреваемого в похищении задержали. Следственный комитет квалифицировал его действия по статье о похищении человека. Экспертиза улик, найденных в его машине, подтвердила причастность мужчины к преступлению.
Как рассказали агентству силовики, в автомобиле ранее судимого местного жителя нашли ДНК ребенка. От дачи показаний мужчина отказывается и требует адвоката, а его сожительница проходит как свидетель, добавил источник.
По данным прокуратуры и СК, утром во вторник девочка пошла выгуливать той-терьера. Спустя час она не вернулась, а собака пришла домой одна. При этом ранее ребенок не убегал из дома. Телефона у девочки с собой не было, подозрительной переписки в нем не нашли.
Правоохранительные органы начали проверку и возбудили уголовное дело. В городе и окрестностях развернулись масштабные поиски с участием военных и сотрудников силовых ведомств, а также волонтеров и неравнодушных граждан. Всего в них участвовали более 320 человек.