Россия и Белоруссия подписали декрет о пригородном ж/д сообщении
Россия и Белоруссия подписали декрет о пригородном ж/д сообщении - РИА Новости, 26.02.2026
Россия и Белоруссия подписали декрет о пригородном ж/д сообщении
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Высшего Госсовета Союзного государства о развитии пригородного... РИА Новости, 26.02.2026
