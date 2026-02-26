Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия подписали декрет о пригородном ж/д сообщении
16:31 26.02.2026
Россия и Белоруссия подписали декрет о пригородном ж/д сообщении
Россия и Белоруссия подписали декрет о пригородном ж/д сообщении
белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин
Союзное государство, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Высшего Госсовета Союзного государства о развитии пригородного пассажирского сообщения между соседними регионами РФ и Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
Путин и Лукашенко в четверг провели в Кремле заседание Высшего Госсовета Союзного государства. По итогам стороны подписали семь документов, их перечень опубликован на сайте Кремля.
Лидеры в том числе подписали декрет "Об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь".
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лукашенко оценил взаимные инвестиции России и Белоруссии
Вчера, 16:06
 
Союзное государствоБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир Путин
 
 
