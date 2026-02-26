Coca-Cola Japan прокомментировала появление своей газировки в России

ТОКИО, 26 фев - РИА Новости. Японское подразделение Coca-Cola прокомментировало РИА Новости появление своих товаров в российских магазинах, заявив, что не возобновляло поставки.

По словам представителя компании, с тех пор поставки официально не возобновлялись.

Вместе с тем в компании отменили, что она не может гарантировать запрет на импорт третьими странами своей продукции в рамках законов торговли и конкуренции.