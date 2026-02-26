Рейтинг@Mail.ru
Coca-Cola Japan прокомментировала появление своей газировки в России
07:43 26.02.2026
Coca-Cola Japan прокомментировала появление своей газировки в России
Coca-Cola Japan прокомментировала появление своей газировки в России
Японское подразделение Coca-Cola прокомментировало РИА Новости появление своих товаров в российских магазинах, заявив, что не возобновляло поставки.
2026-02-26T07:43:00+03:00
2026-02-26T07:43:00+03:00
Coca-Cola Japan прокомментировала появление своей газировки в России

РИА Новости: Coca-Cola Japan не возобновляла работу в России

Coca-Cola
Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Coca-Cola. Архивное фото
ТОКИО, 26 фев - РИА Новости. Японское подразделение Coca-Cola прокомментировало РИА Новости появление своих товаров в российских магазинах, заявив, что не возобновляло поставки.
Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что продукция Coca-Cola, произведенная в Великобритании, Польше и Японии, появилась в магазинах в нескольких российских городах.
"Компания The Coca-Cola Company приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года", - заявили в отделе по связям с общественностью Coca-Cola Japan.
По словам представителя компании, с тех пор поставки официально не возобновлялись.
Вместе с тем в компании отменили, что она не может гарантировать запрет на импорт третьими странами своей продукции в рамках законов торговли и конкуренции.
