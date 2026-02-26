Coca-Cola Japan прокомментировала появление своей газировки в России

ТОКИО, 26 фев - РИА Новости. Японское подразделение Coca-Cola прокомментировало РИА Новости появление своих товаров в российских магазинах, заявив, что не возобновляло поставки.
Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что продукция Coca-Cola, произведенная в Великобритании, Польше и Японии, появилась в магазинах в нескольких российских городах.
"Компания The Coca-Cola Company приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года", - заявили в отделе по связям с общественностью Coca-Cola Japan.
По словам представителя компании, с тех пор поставки официально не возобновлялись.
Вместе с тем в компании отменили, что она не может гарантировать запрет на импорт третьими странами своей продукции в рамках законов торговли и конкуренции.
