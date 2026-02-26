https://ria.ru/20260226/chp-2077018680.html
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт
турция
АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Эскалация напряжённости между Афганистаном и Пакистаном может перерасти в масштабный военный конфликт при отсутствии активного посредничества со стороны региональных игроков, включая Турцию, считает эксперт по Ближнему Востоку, арабист Умит Гекчё Доган.
Вооруженные силы Афганистана в четверг начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.
"Если такие страны, как Турция, не включатся в процесс посредничества, противостояние между Афганистаном и Пакистаном рискует выйти за рамки локальных столкновений и приобрести более широкий характер", - заявил собеседник РИА Новости.
По его мнению, ситуация осложняется исторически накопившимися противоречиями, связанными с приграничными районами и вопросами безопасности. Он отметил, что отсутствие устойчивых механизмов доверия между сторонами делает каждую новую вспышку насилия потенциально опасной с точки зрения дальнейшей эскалации.
Эксперт также подчеркнул, что нестабильность в отношениях двух стран способна затронуть более широкий региональный контекст, включая Центральную и Южную Азию. По его оценке, обострение может повлиять на вопросы миграции, трансграничной безопасности и деятельность радикальных группировок, что придаёт конфликту дополнительное измерение риска.
Кроме того, Доган считает, что Турция
, обладая дипломатическими каналами и опытом участия в региональных форматах, могла бы сыграть роль нейтрального посредника. В противном случае, по его словам, вакуум посредничества может привести к дальнейшему росту напряжённости и втягиванию в процесс других внешних игроков.