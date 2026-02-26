Рейтинг@Mail.ru
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/chp-2077018680.html
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт
Эскалация напряжённости между Афганистаном и Пакистаном может перерасти в масштабный военный конфликт при отсутствии активного посредничества со стороны... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:21:00+03:00
2026-02-26T23:21:00+03:00
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
https://ria.ru/20260226/pakistan-2077009953.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт

Арабист Доган: конфликт между Афганистаном и Пакистаном может стать масштабным

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Эскалация напряжённости между Афганистаном и Пакистаном может перерасти в масштабный военный конфликт при отсутствии активного посредничества со стороны региональных игроков, включая Турцию, считает эксперт по Ближнему Востоку, арабист Умит Гекчё Доган.
Вооруженные силы Афганистана в четверг начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.
"Если такие страны, как Турция, не включатся в процесс посредничества, противостояние между Афганистаном и Пакистаном рискует выйти за рамки локальных столкновений и приобрести более широкий характер", - заявил собеседник РИА Новости.
По его мнению, ситуация осложняется исторически накопившимися противоречиями, связанными с приграничными районами и вопросами безопасности. Он отметил, что отсутствие устойчивых механизмов доверия между сторонами делает каждую новую вспышку насилия потенциально опасной с точки зрения дальнейшей эскалации.
Эксперт также подчеркнул, что нестабильность в отношениях двух стран способна затронуть более широкий региональный контекст, включая Центральную и Южную Азию. По его оценке, обострение может повлиять на вопросы миграции, трансграничной безопасности и деятельность радикальных группировок, что придаёт конфликту дополнительное измерение риска.
Кроме того, Доган считает, что Турция, обладая дипломатическими каналами и опытом участия в региональных форматах, могла бы сыграть роль нейтрального посредника. В противном случае, по его словам, вакуум посредничества может привести к дальнейшему росту напряжённости и втягиванию в процесс других внешних игроков.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Не менее 22 афганских талибов убиты на границе с Пакистаном
Вчера, 21:55
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала