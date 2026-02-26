https://ria.ru/20260226/chernigov-2076925715.html
В Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
В Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв - РИА Новости, 26.02.2026
В Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:28:00+03:00
2026-02-26T16:28:00+03:00
2026-02-26T16:29:00+03:00
в мире
чернигов
украина
черниговская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919811496_29:166:1250:853_1920x0_80_0_0_049aad7a07a3b1f07282bd1523bc471a.jpg
https://ria.ru/20260226/udar-2076861987.html
чернигов
украина
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919811496_169:19:1280:853_1920x0_80_0_0_69d4529e0c3a5906d234f0d3b977bb35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, украина, черниговская область
В мире, Чернигов, Украина, Черниговская область
В Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
В Чернигове на фоне воздушной тревоги произошел взрыв