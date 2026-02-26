Ким Чен Ын приказал оснастить ВМС КНДР ядерным оружием

Одновременно Ким Чен Ын потребовал модернизировать обычные вооружения армии до "мирового уровня". Кроме того, он указал на необходимость повышения боевых возможностей армии за счет реформы военного образования и подготовки, а особенно идеологического укрепления вооруженных сил.