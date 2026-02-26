https://ria.ru/20260226/chen-2076825597.html
Ким Чен Ын приказал оснастить ВМС КНДР ядерным оружием
Ким Чен Ын приказал оснастить ВМС КНДР ядерным оружием - РИА Новости, 26.02.2026
Ким Чен Ын приказал оснастить ВМС КНДР ядерным оружием
Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу приоритетно оснастить военно-морские силы страны ядерным оружием в рамках курса на укрепление армии, передает Центральное... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:48:00+03:00
2026-02-26T10:48:00+03:00
2026-02-26T10:48:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076814328_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_1b30f651995452a0b6ba962cdf46c72d.jpg
https://ria.ru/20260226/kndr-2076792738.html
кндр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076814328_59:0:942:662_1920x0_80_0_0_975200af72fdec73545e85a9f7f18602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр, ким чен ын
Ким Чен Ын приказал оснастить ВМС КНДР ядерным оружием
Ким Чен Ын приказал приоритетно оснастить ВМС КНДР ядерным оружием
СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу приоритетно оснастить военно-морские силы страны ядерным оружием в рамках курса на укрепление армии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В докладе (Ким Чен Ына
на IX съезде Трудовой партии Кореи - ред) придано весьма важное значение стремительному и продолжительному улучшению оперативной способности ВМС с отдачей приоритета оснащению надводных и подводных военных сил ВМС ядерным оружием", - пишет ЦТАК
.
Одновременно Ким Чен Ын потребовал модернизировать обычные вооружения армии до "мирового уровня". Кроме того, он указал на необходимость повышения боевых возможностей армии за счет реформы военного образования и подготовки, а особенно идеологического укрепления вооруженных сил.