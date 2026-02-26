Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/cheboksary-2076824118.html
В Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде
В Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде - РИА Новости, 26.02.2026
В Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде
Полицейские оперативно задержали мужчину, устроившего стрельбу по двери квартиры своей знакомой в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:41:00+03:00
2026-02-26T10:41:00+03:00
происшествия
чебоксары
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260206/pssad-2072602071.html
чебоксары
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
В Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде

В Чебоксарах мужчину задержали за стрельбу по квартире знакомой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Полицейские оперативно задержали мужчину, устроившего стрельбу по двери квартиры своей знакомой в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии.
В ночь на понедельник жильцы дома по улице Хузангая в Чебоксарах сообщили в полицию о звуках выстрелов в подъезде.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали на месте преступления 30-летнего мужчину, который после ссоры со знакомой произвел выстрелы по входной двери квартиры, где находилась девушка. В ходе досмотра задержанного и его автомобиля сотрудники полиции обнаружили магазины от пистолета Макарова и патроны к нему", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Задержанный за стрельбу из окна дома в Сергиевом Посаде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Сергиевом Посаде мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома
6 февраля, 08:22
 
ПроисшествияЧебоксарыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала