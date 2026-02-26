В Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Полицейские оперативно задержали мужчину, устроившего стрельбу по двери квартиры своей знакомой в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии.
В ночь на понедельник жильцы дома по улице Хузангая в Чебоксарах сообщили в полицию о звуках выстрелов в подъезде.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали на месте преступления 30-летнего мужчину, который после ссоры со знакомой произвел выстрелы по входной двери квартиры, где находилась девушка. В ходе досмотра задержанного и его автомобиля сотрудники полиции обнаружили магазины от пистолета Макарова и патроны к нему", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Сергиевом Посаде мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома
6 февраля, 08:22