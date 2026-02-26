Рейтинг@Mail.ru
11:09 26.02.2026
В Бурятии предотвратили нападение школьника на сверстников
В Бурятии предотвратили нападение школьника на сверстников
Двенадцатилетний школьник планировал нападение на сверстников в Улан-Удэ, его действия были пресечены, сообщил министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов.
В Бурятии предотвратили нападение школьника на сверстников

В Улан-Удэ МВД предотвратило нападение школьника на сверстников

УЛАН-УДЭ, 26 фев - РИА Новости. Двенадцатилетний школьник планировал нападение на сверстников в Улан-Удэ, его действия были пресечены, сообщил министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов.
"В текущем году в Железнодорожном районе (Улан-Удэ - ред.) предотвращена подготовка несовершеннолетним 12 лет убийства своих сверстников", - заявил Кудинов, выступая с отчетом на очередной сессии народного хурала республики Бурятия.
По его словам, по данному факту региональным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.
На стадии подготовки сотрудниками центра по противодействию экстремизму в 2025 году предотвращено совершение двух особо тяжких преступлений, связанных с приготовлением к совершению убийств одноклассников в школьных заведениях республики несовершеннолетними - в Баргузинском районе и в Улан-Удэ, добавил министр.
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Колокольцев рассказал о предотвращении нападений на школьников и учителей
19 февраля, 11:15
