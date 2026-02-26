https://ria.ru/20260226/burjatija-2076830553.html
В Бурятии предотвратили нападение школьника на сверстников
В Бурятии предотвратили нападение школьника на сверстников - РИА Новости, 26.02.2026
В Бурятии предотвратили нападение школьника на сверстников
Двенадцатилетний школьник планировал нападение на сверстников в Улан-Удэ, его действия были пресечены, сообщил министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:09:00+03:00
2026-02-26T11:09:00+03:00
2026-02-26T11:09:00+03:00
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260219/napadenie-2075414091.html
улан-удэ
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии предотвратили нападение школьника на сверстников
В Улан-Удэ МВД предотвратило нападение школьника на сверстников