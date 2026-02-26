СМИ узнали о совещаниях в тайном бункере из-за России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Послы стран Евросоюза начали чаще встречаться в бункере в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом России и Украины, пишет Politico.
"Когда ЕС сталкивается с кризисом, свет загорается в сверхзащищенном помещении в подвале здания Евросовета в Брюсселе. За последний год свет там включали чаще, чем когда-либо <…> Комплекс комнат, включая бункер в подвале, защищенном от прослушки, является местом встречи послов ЕС, которые обсуждают самые насущные вопросы в период роста напряженности в мире", — говорится в материале.
"Главной задачей группы было найти решение проблемы, возникшей из-за Бельгии и ряда других стран, по поводу использования замороженных российских активов для кредита Киеву", — подчеркивается в публикации.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.