26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 26.02.2026 (обновлено: 18:19 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/bunker-2076951118.html
СМИ узнали о совещаниях в тайном бункере из-за России
СМИ узнали о совещаниях в тайном бункере из-за России - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ узнали о совещаниях в тайном бункере из-за России
Послы стран Евросоюза начали чаще встречаться в бункере в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом России и Украины, пишет Politico.
2026-02-26T17:56:00+03:00
2026-02-26T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
антониу кошта
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg
https://ria.ru/20260226/mid-2076945115.html
https://ria.ru/20260226/mid-2076941518.html
https://ria.ru/20260226/vengrija-2076940576.html
украина
россия
москва
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Послы стран Евросоюза начали чаще встречаться в бункере в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом России и Украины, пишет Politico.
"Когда ЕС сталкивается с кризисом, свет загорается в сверхзащищенном помещении в подвале здания Евросовета в Брюсселе. За последний год свет там включали чаще, чем когда-либо <…> Комплекс комнат, включая бункер в подвале, защищенном от прослушки, является местом встречи послов ЕС, которые обсуждают самые насущные вопросы в период роста напряженности в мире", — говорится в материале.
По данным издания, во время председательства Дании в Совете ЕС послы европейских стран "собирались ежедневно на фоне необходимости принять важное решение" по финансированию Украины.
"Главной задачей группы было найти решение проблемы, возникшей из-за Бельгии и ряда других стран, по поводу использования замороженных российских активов для кредита Киеву", — подчеркивается в публикации.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Замороженные российские активы
 
 
