Немецким военным разрешили сбивать беспилотники
Немецким военным разрешили сбивать беспилотники - РИА Новости, 26.02.2026
Немецким военным разрешили сбивать беспилотники
26.02.2026
2026-02-26T23:47:00+03:00
в мире
бундесвер германии
бундестаг германии
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости.
Бундесвер впредь сможет в особых случаях применять оружие для поражения неопознанных БПЛА над аэропортами и объектами инфраструктуры, сообщается на сайте
бундестага.
«
"Бундестаг в четверг, 26 февраля 2026 года, принял законопроект федерального правительства ... о внесении изменений в закон о безопасности воздушного сообщения", - говорится в сообщении.
Поправка предполагает расширение возможностей армии противодействовать "гибридным атакам" с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты критической инфраструктуры и аэропорты.
Так, вооруженным силам разрешается в рамках помощи федеральным землям и полиции "в крайнем случае сбивать дроны, если только так можно предотвратить особо тяжелый несчастный случай".
Изменения в законе также направлены на усиление безопасности аэропортов от актов диверсий, в том числе "под видом протестов". В дальнейшем лицам, которые умышленно проникают в охраняемую зону аэропортов с целью помешать и поставить под угрозу воздушное сообщение, будет грозить до пяти лет лишения свободы.