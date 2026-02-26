Рейтинг@Mail.ru
Немецким военным разрешили сбивать беспилотники - РИА Новости, 26.02.2026
23:47 26.02.2026
Немецким военным разрешили сбивать беспилотники
Немецким военным разрешили сбивать беспилотники - РИА Новости, 26.02.2026
Немецким военным разрешили сбивать беспилотники
Бундесвер впредь сможет в особых случаях применять оружие для поражения неопознанных БПЛА над аэропортами и объектами инфраструктуры, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:47:00+03:00
2026-02-26T23:47:00+03:00
в мире
бундесвер германии
бундестаг германии
https://ria.ru/20250927/germaniya-2044761238.html
в мире, бундесвер германии, бундестаг германии
В мире, Бундесвер Германии, Бундестаг Германии
Немецким военным разрешили сбивать беспилотники

Немецким военным разрешили применять оружие, чтобы сбивать беспилотники

© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты бундесвера. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Бундесвер впредь сможет в особых случаях применять оружие для поражения неопознанных БПЛА над аэропортами и объектами инфраструктуры, сообщается на сайте бундестага.
«
"Бундестаг в четверг, 26 февраля 2026 года, принял законопроект федерального правительства ... о внесении изменений в закон о безопасности воздушного сообщения", - говорится в сообщении.
Поправка предполагает расширение возможностей армии противодействовать "гибридным атакам" с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты критической инфраструктуры и аэропорты.
Так, вооруженным силам разрешается в рамках помощи федеральным землям и полиции "в крайнем случае сбивать дроны, если только так можно предотвратить особо тяжелый несчастный случай".
Изменения в законе также направлены на усиление безопасности аэропортов от актов диверсий, в том числе "под видом протестов". В дальнейшем лицам, которые умышленно проникают в охраняемую зону аэропортов с целью помешать и поставить под угрозу воздушное сообщение, будет грозить до пяти лет лишения свободы.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов
27 сентября 2025, 11:01
 
В миреБундесвер ГерманииБундестаг Германии
 
 
