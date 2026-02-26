Немецким военным разрешили сбивать беспилотники

"Бундестаг в четверг, 26 февраля 2026 года, принял законопроект федерального правительства ... о внесении изменений в закон о безопасности воздушного сообщения", - говорится в сообщении.

Так, вооруженным силам разрешается в рамках помощи федеральным землям и полиции "в крайнем случае сбивать дроны, если только так можно предотвратить особо тяжелый несчастный случай".

Изменения в законе также направлены на усиление безопасности аэропортов от актов диверсий, в том числе "под видом протестов". В дальнейшем лицам, которые умышленно проникают в охраняемую зону аэропортов с целью помешать и поставить под угрозу воздушное сообщение, будет грозить до пяти лет лишения свободы.