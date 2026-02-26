Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британии придется вывести войска из Эстонии и Кипра ради Украины
26.02.2026
СМИ: Британии придется вывести войска из Эстонии и Кипра ради Украины
Великобритании потребуется вывести свои силы из Эстонии и Кипра ради размещения контингента на Украине в рамках потенциального мирного урегулирования, сообщает... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:19:00+03:00
2026-02-26T11:19:00+03:00
СМИ: Британии придется вывести войска из Эстонии и Кипра ради Украины

Times: Британии потребуется вывести войска из Эстонии и Кипра ради Украины

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Великобритании потребуется вывести свои силы из Эстонии и Кипра ради размещения контингента на Украине в рамках потенциального мирного урегулирования, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников.
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В минобороны Британии сообщили об учениях войск для отправки на Украину
25 февраля, 23:52
"Британии потребовалось бы вывести солдат из Эстонии и Кипра, чтобы отправить бригаду на Украину после потенциальной мирной сделки", - пишет издание.
Источник заявил газете, что присутствие пяти тысяч британских солдат на Украине потребует задействования в общей сложности 20 тысяч человек, включая силы для материально-технического обеспечения и ротации.
В то же время пресс-секретарь министерства обороны Великобритании опроверг в комментарии газете необходимость вывода сил из Эстонии и Кипра для размещения контингента на Украине.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Британии назвали условие размещения войск "коалиции желающих" на Украине
27 января, 20:25
 
