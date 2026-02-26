СМИ: Британии придется вывести войска из Эстонии и Кипра ради Украины

Источник заявил газете, что присутствие пяти тысяч британских солдат на Украине потребует задействования в общей сложности 20 тысяч человек, включая силы для материально-технического обеспечения и ротации.

В то же время пресс-секретарь министерства обороны Великобритании опроверг в комментарии газете необходимость вывода сил из Эстонии и Кипра для размещения контингента на Украине.