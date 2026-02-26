Рейтинг@Mail.ru
Французские ВС нейтрализовали БПЛА, летевший к авианосцу
23:55 26.02.2026
Французские ВС нейтрализовали БПЛА, летевший к авианосцу
Французские ВС нейтрализовали БПЛА, летевший к авианосцу
Беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу "Шарль де Голль", который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:55:00+03:00
2026-02-26T23:55:00+03:00
в мире
балтийское море
мальме
франция
нато
балтийское море
мальме
франция
Новости
Французские ВС нейтрализовали БПЛА, летевший к авианосцу

Французские ВС нейтрализовали дрон, летевший к единственному авианосцу страны

ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу "Шарль де Голль", который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии "Балтийский часовой", сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб ВС.
«
"Шведские силы заметили и нейтрализовали дрон, направлявшийся к авианосцу "Шарль де Голль", который сейчас находится в порту Мальме в Швеции", - говорится в материале.
Инцидент произошел в среду, БПЛА был перехвачен примерно в десяти километрах от места стоянки корабля, сообщает телеканал.
Кроме того, утечка топлива была зафиксирована в порту, где помимо авианосца находятся еще два танкера, передает BFMTV. Отмечается, что ее источник пока не известен.
Ранее газета Monde сообщала, что Франция направила свой единственный атомный авианосец "Шарль де Голль" в Балтийское море для участие в миссии НАТО "Балтийский часовой". Авианосец и корабли военно-морской группы также примут участие в ряде учений альянса в Балтийском море и в северной части Атлантического океана.
