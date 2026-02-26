https://ria.ru/20260226/bpla-2077017083.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Сбит один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
москва
сергей собянин
москва
происшествия, москва, сергей собянин
Система ПВО сбила БПЛА, летевший на Москву