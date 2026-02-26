https://ria.ru/20260226/boeviki-2076947199.html
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти - РИА Новости, 26.02.2026
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти
Украинские боевики замучили российского военнопленного до клинической смерти пытками на электрическом стуле, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы"... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:36:00+03:00
2026-02-26T17:36:00+03:00
2026-02-26T17:36:00+03:00
в мире
харьковская область
сергей корнеев
родион мирошник
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
https://ria.ru/20251228/vsu-2065129636.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, сергей корнеев, родион мирошник, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Сергей Корнеев, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти
Мирошник: ВСУ замучили российского пленного до смерти пытками электричеством
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики замучили российского военнопленного до клинической смерти пытками на электрическом стуле, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику
предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Сергей Корнеев
. Он попал в украинский плен летом 2024 года в окрестностях села Песчаное в Харьковской области
.
"В гараже стоял железный сваренный стул электрический. Садили, ремень застегивали, надевали пакет на голову. Я начал задыхаться. Они закрыли дверь, я сквозь пакет увидел, что дверь закрывается, что стало темно, света нет. Хотел встать и разорвать скотч, но не смог, обмяк, потерял сознание. Проходит какое-то время, слышу голоса. В глазах белая пелена, появляются силуэты с автоматами. Конечно, я ошарашен, вообще не понимал, где я и что я. Один из них кричал: "Тебе повезло". Оказалась что у меня остановка сердца была", - сказал Корнеев.