В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти

"В гараже стоял железный сваренный стул электрический. Садили, ремень застегивали, надевали пакет на голову. Я начал задыхаться. Они закрыли дверь, я сквозь пакет увидел, что дверь закрывается, что стало темно, света нет. Хотел встать и разорвать скотч, но не смог, обмяк, потерял сознание. Проходит какое-то время, слышу голоса. В глазах белая пелена, появляются силуэты с автоматами. Конечно, я ошарашен, вообще не понимал, где я и что я. Один из них кричал: "Тебе повезло". Оказалась что у меня остановка сердца была", - сказал Корнеев.