В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти - РИА Новости, 26.02.2026
17:36 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/boeviki-2076947199.html
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти - РИА Новости, 26.02.2026
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти
Украинские боевики замучили российского военнопленного до клинической смерти пытками на электрическом стуле, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы"... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
харьковская область
сергей корнеев
родион мирошник
вооруженные силы рф
харьковская область
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти

Мирошник: ВСУ замучили российского пленного до смерти пытками электричеством

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики замучили российского военнопленного до клинической смерти пытками на электрическом стуле, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Сергей Корнеев. Он попал в украинский плен летом 2024 года в окрестностях села Песчаное в Харьковской области.
"В гараже стоял железный сваренный стул электрический. Садили, ремень застегивали, надевали пакет на голову. Я начал задыхаться. Они закрыли дверь, я сквозь пакет увидел, что дверь закрывается, что стало темно, света нет. Хотел встать и разорвать скотч, но не смог, обмяк, потерял сознание. Проходит какое-то время, слышу голоса. В глазах белая пелена, появляются силуэты с автоматами. Конечно, я ошарашен, вообще не понимал, где я и что я. Один из них кричал: "Тебе повезло". Оказалась что у меня остановка сердца была", - сказал Корнеев.
В миреХарьковская областьСергей КорнеевРодион МирошникВооруженные силы РФ
 
 
