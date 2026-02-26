Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 26.02.2026 (обновлено: 17:33 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/boeviki-2076945723.html
ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД
ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД
Украинские боевики на морозе обливали российских военнопленных водой, заставляли обнаженными ползти по снегу, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы"... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:32:00+03:00
2026-02-26T17:33:00+03:00
в мире
харьковская область
родион мирошник
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:648:2489:2048_1920x0_80_0_0_e7658643bbb97746fce4c5222620b92c.jpg
https://ria.ru/20260226/vsu-2076921108.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, родион мирошник, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ
ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД

Мирошник: ВСУ на морозе обливали пленных водой и заставляли ползать по снегу

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики на морозе обливали российских военнопленных водой, заставляли обнаженными ползти по снегу, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Артем Самойлов. Он попал в украинский плен зимой 2024 года в окрестностях Терны (Харьковская область).
"Нас вывели из подвала и начали избивать. Говорят: "Что-то вы сухие слишком. Раздевайтесь". Принесли бак воды холодной, ледяной. Нас облили водой. Уронили, заставили ползать метров по 100 по снегу. Ползали, ползали, потом меня на колени поставили и в голову ствол направили. Он говорит: "Я тебя завалю". Я говорю: "Стреляй". Он спрашивает, есть ли у меня родственники. Я говорю, что есть мать и сестра. В этот момент другой кричит ему: "Не надо его валить". Ну и все, меня обратно в подвал уронили", - сказал Самойлов.
Пленные украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мирошник рассказал, как ВСУ увечат пленных
Вчера, 16:21
 
В миреХарьковская областьРодион МирошникВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала