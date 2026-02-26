ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД

"Нас вывели из подвала и начали избивать. Говорят: "Что-то вы сухие слишком. Раздевайтесь". Принесли бак воды холодной, ледяной. Нас облили водой. Уронили, заставили ползать метров по 100 по снегу. Ползали, ползали, потом меня на колени поставили и в голову ствол направили. Он говорит: "Я тебя завалю". Я говорю: "Стреляй". Он спрашивает, есть ли у меня родственники. Я говорю, что есть мать и сестра. В этот момент другой кричит ему: "Не надо его валить". Ну и все, меня обратно в подвал уронили", - сказал Самойлов.