ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД
ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД
Украинские боевики на морозе обливали российских военнопленных водой, заставляли обнаженными ползти по снегу, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы"... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26
2026-02-26T17:32:00+03:00
2026-02-26T17:33:00+03:00
ВСУ обливали российских пленных водой на морозе, рассказали в МИД
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики на морозе обливали российских военнопленных водой, заставляли обнаженными ползти по снегу, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику
предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ
Артем Самойлов. Он попал в украинский плен зимой 2024 года в окрестностях Терны (Харьковская область
).
"Нас вывели из подвала и начали избивать. Говорят: "Что-то вы сухие слишком. Раздевайтесь". Принесли бак воды холодной, ледяной. Нас облили водой. Уронили, заставили ползать метров по 100 по снегу. Ползали, ползали, потом меня на колени поставили и в голову ствол направили. Он говорит: "Я тебя завалю". Я говорю: "Стреляй". Он спрашивает, есть ли у меня родственники. Я говорю, что есть мать и сестра. В этот момент другой кричит ему: "Не надо его валить". Ну и все, меня обратно в подвал уронили", - сказал Самойлов.