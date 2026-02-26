https://ria.ru/20260226/boeviki-2076924239.html
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой
Украинские боевики заставили российского военнопленного свести татуировку кислотой, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям... РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой
Мирошник: ВСУ заставили российского военнопленного свести татуировку кислотой