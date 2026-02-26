Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой - РИА Новости, 26.02.2026
16:27 26.02.2026
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой
Украинские боевики заставили российского военнопленного свести татуировку кислотой, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям... РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой

Мирошник: ВСУ заставили российского военнопленного свести татуировку кислотой

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики заставили российского военнопленного свести татуировку кислотой, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Павел Федосеев. Он попал в украинский плен зимой 2025 года на юге ДНР.
"Был парень такой. Позывной у него был "Вагнер". У него была татуировка "Штурмовик". Они принесли ему кислоту и заставили сводить эту татуировку. И он кислотой выжигал ее. Закончилось все сильным ожогом и заражением. Что с ним дальше было, я не знаю", - сказал Федосеев.
Пленная военнослужащая об издевательствах со стороны командования ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм
9 марта 2025, 09:11
 
