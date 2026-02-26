ВСУ заставили российского пленного свести татуировку кислотой

"Был парень такой. Позывной у него был "Вагнер". У него была татуировка "Штурмовик". Они принесли ему кислоту и заставили сводить эту татуировку. И он кислотой выжигал ее. Закончилось все сильным ожогом и заражением. Что с ним дальше было, я не знаю", - сказал Федосеев.