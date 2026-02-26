В Госдуме рассказали о мерах поддержки МСП в 2026 году

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес в России в 2026 году может привлечь около 900 миллиардов рублей с помощью инструментов господдержки через кредиты и поручительства, рассказал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.