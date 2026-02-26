Рейтинг@Mail.ru
К боевикам ВСУ приезжали женщины, похожие на проституток, рассказал беженец - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 26.02.2026 (обновлено: 08:45 26.02.2026)
К боевикам ВСУ приезжали женщины, похожие на проституток, рассказал беженец
К боевикам ВСУ приезжали женщины, похожие на проституток, рассказал беженец - РИА Новости, 26.02.2026
К боевикам ВСУ приезжали женщины, похожие на проституток, рассказал беженец
В Гуляйполе Запорожской области во время присутствия там украинских военных приезжали женщины, которых местные жители воспринимали как оказывающих интимные... РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
К боевикам ВСУ приезжали женщины, похожие на проституток, рассказал беженец

РИА Новости: в Гуляйполе к боевикам ВСУ ездили женщины, похожие на проституток

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В Гуляйполе Запорожской области во время присутствия там украинских военных приезжали женщины, которых местные жители воспринимали как оказывающих интимные услуги военнослужащим, сообщил РИА Новости беженец из города Сергей.
По его словам, он неоднократно видел в городе женщин в военной форме, однако они не участвовали в боевых действиях.
«
"Женщин в форме видел, конечно, но не скажу, что это военнослужащие. Скорее, это были женщины с низкой социальной ответственностью. Вид у них был соответствующий, хотя они и были в форме. Может, просто приехали зарабатывать, форму надели - и всё. С оружием девушек я не видел", - рассказал Сергей.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская область
 
 
