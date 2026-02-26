https://ria.ru/20260226/bespilotnik-2077020047.html
ПВО сбила 53 украинских беспилотника над Россией
ПВО сбила 53 украинских беспилотника над Россией - РИА Новости, 26.02.2026
ПВО сбила 53 украинских беспилотника над Россией
Силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе 12 дронов, летевших на Москву, сообщило Минобороны... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:35:00+03:00
2026-02-26T23:35:00+03:00
2026-02-26T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
москва
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_55e9a4b7b6cbcc15442fb16bcafc09d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила 53 украинских беспилотника над Россией
ПВО за три часа сбила 53 украинских беспилотника над Россией