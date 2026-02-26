https://ria.ru/20260226/bespilotnik-2076978815.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.02.2026
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
москва
сергей собянин
москва
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву