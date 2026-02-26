https://ria.ru/20260226/bespilotnik-2076948465.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:43:00+03:00
2026-02-26T17:43:00+03:00
2026-02-26T17:51:00+03:00
москва
сергей собянин
происшествия
москва
Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву