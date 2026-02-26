Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила более 20 беспилотников, летевших на Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 26.02.2026 (обновлено: 23:21 26.02.2026)
ПВО сбила более 20 беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила более 20 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 26.02.2026
ПВО сбила более 20 беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
безопасность
домодедово (аэропорт)
жуковский
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он на платформе MAX.
По последним данным, на подлете к столице сбили уже 27 дронов.
В аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
