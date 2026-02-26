https://ria.ru/20260226/bespilotnik-2076936460.html
ПВО сбила более 20 беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила более 20 беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 26.02.2026
ПВО сбила более 20 беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:00:00+03:00
2026-02-26T17:00:00+03:00
2026-02-26T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
безопасность
домодедово (аэропорт)
жуковский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20251203/sobyanin-2059584523.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность, домодедово (аэропорт), жуковский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Безопасность, Домодедово (аэропорт), Жуковский, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила более 20 беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении 27 дронов на подлете к Москве