ЕС продлил санкции против Белоруссии
ЕС продлил санкции против Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2026
ЕС продлил санкции против Белоруссии
Совет ЕС в четверг продлил на год санкции против Белоруссии, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:39:00+03:00
2026-02-26T19:39:00+03:00
2026-02-26T19:48:00+03:00
белоруссия
евросоюз
в мире
белоруссия
Новости
ru-RU
белоруссия, евросоюз, в мире
Белоруссия, Евросоюз, В мире
ЕС продлил санкции против Белоруссии
ЕС на год продлил санкции против Белоруссии