ЕС продлил санкции против Белоруссии
19:39 26.02.2026 (обновлено: 19:48 26.02.2026)
ЕС продлил санкции против Белоруссии
ЕС продлил санкции против Белоруссии
ЕС продлил санкции против Белоруссии
Совет ЕС в четверг продлил на год санкции против Белоруссии, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. РИА Новости, 26.02.2026
белоруссия
евросоюз
в мире
белоруссия
белоруссия, евросоюз, в мире
Белоруссия, Евросоюз, В мире
ЕС продлил санкции против Белоруссии

ЕС на год продлил санкции против Белоруссии

Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил на год санкции против Белоруссии, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"Решение продлевается до 28 февраля 2027 года", - указывается в решении.
Эти санкции ЕС ввел в рамках так называемого режима "за ситуацию в Белоруссии и участие Белоруссии в российской агрессии против Украины".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия и Белоруссия сообща противостоят санкциям, отметил Путин
Вчера, 15:20
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
