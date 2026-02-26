Рейтинг@Mail.ru
Польша и Литва могут создать отряды из беглых белорусов, сообщил источник - РИА Новости, 26.02.2026
02:51 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/belorussiya-2076779825.html
Польша и Литва могут создать отряды из беглых белорусов, сообщил источник
Польша и Литва могут создать отряды из беглых белорусов, сообщил источник - РИА Новости, 26.02.2026
Польша и Литва могут создать отряды из беглых белорусов, сообщил источник
Польша и Литва рассматривают возможность создания отрядов из беглых белорусских оппозиционеров при своих вооруженных силах, которые будут использоваться для... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:51:00+03:00
2026-02-26T02:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072288378_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_29f8f653cba65269fbf4b584027334dc.jpg
https://ria.ru/20260225/belorussiya-2076534465.html
в мире, польша, литва, белоруссия, нато
В мире, Польша, Литва, Белоруссия, НАТО
Польша и Литва могут создать отряды из беглых белорусов, сообщил источник

Польские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Польша и Литва рассматривают возможность создания отрядов из беглых белорусских оппозиционеров при своих вооруженных силах, которые будут использоваться для провокаций во вовремя президентских выборов 2030 года в Белоруссии, рассказал РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
Варшаве и Вильнюсе после консультаций с кабинетом (одной из белорусских оппозиционерок Светланой) Тихановской еще в августе прошлого года задумались над возможностью создания национальных подразделений в составе своих вооруженных сил", - сказал агентству источник.
Цель, которую преследуют беглые оппозиционеры и их кураторы - использование фондов и ресурсов вооруженных сил Латвии, Литвы, Польши и других государств-членов НАТО для подготовки боевой составляющей белорусских оппозиционных сил к выборам 2030 года, уточнил собеседник агентства. Для этого лидеры белорусской оппозиции медийными вбросами, "утечками" и "расследованиями" напоминают о себе и создают необходимый информационный фон, отметил источник.
"Проживающих в этих странах белорусов собираются использовать в качестве "пушечного мяса" для реализации реваншистских планов в отношении Республики Беларусь", - подчеркнул собеседник агентства.
Митинг оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В дипмиссии Белоруссии при ЕС рассказли о целях оппозиции
