Польша и Литва могут создать отряды из беглых белорусов, сообщил источник
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Польша и Литва рассматривают возможность создания отрядов из беглых белорусских оппозиционеров при своих вооруженных силах, которые будут использоваться для провокаций во вовремя президентских выборов 2030 года в Белоруссии, рассказал РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
"В Варшаве
и Вильнюсе
после консультаций с кабинетом (одной из белорусских оппозиционерок Светланой) Тихановской еще в августе прошлого года задумались над возможностью создания национальных подразделений в составе своих вооруженных сил", - сказал агентству источник.
Цель, которую преследуют беглые оппозиционеры и их кураторы - использование фондов и ресурсов вооруженных сил Латвии
, Литвы
, Польши
и других государств-членов НАТО
для подготовки боевой составляющей белорусских оппозиционных сил к выборам 2030 года, уточнил собеседник агентства. Для этого лидеры белорусской оппозиции медийными вбросами, "утечками" и "расследованиями" напоминают о себе и создают необходимый информационный фон, отметил источник.
"Проживающих в этих странах белорусов собираются использовать в качестве "пушечного мяса" для реализации реваншистских планов в отношении Республики Беларусь", - подчеркнул собеседник агентства.