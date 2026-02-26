Польша и Литва могут создать отряды из беглых белорусов, сообщил источник

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Польша и Литва рассматривают возможность создания отрядов из беглых белорусских оппозиционеров при своих вооруженных силах, которые будут использоваться для провокаций во вовремя президентских выборов 2030 года в Белоруссии, рассказал РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.