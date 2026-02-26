Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии прохожий спас мужчину из горящего автомобиля
11:01 26.02.2026 (обновлено: 13:34 26.02.2026)
В Башкирии прохожий спас мужчину из горящего автомобиля
В Башкирии прохожий спас мужчину из горящего автомобиля
Прохожий, спасший мужчину из горящего автомобиля в Башкирии
УФА, 26 фев - РИА Новости. Прохожий спас мужчину из горящего автомобиля в башкирском Белорецке, спасённый в тяжёлом состоянии госпитализировали, сообщает ГУ МЧС по республике.
Белорецке во дворе дома на улице М. Гафури загорелся автомобиль Lada Granta. Очевидец Ринат до прибытия пожарных вытащил из салона 39-летнего мужчину. Спасённый в тяжелом состоянии доставлен в белорецкую больницу",- говорится в сообщении.
Прибывшие на вызов пожарные оперативно ликвидировали горение. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, добавили в ведомстве.
