https://ria.ru/20260226/beloretsk-2076828596.html
В Башкирии прохожий спас мужчину из горящего автомобиля
В Башкирии прохожий спас мужчину из горящего автомобиля - РИА Новости, 26.02.2026
В Башкирии прохожий спас мужчину из горящего автомобиля
Прохожий спас мужчину из горящего автомобиля в башкирском Белорецке, спасённый в тяжёлом состоянии госпитализировали, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:01:00+03:00
2026-02-26T11:01:00+03:00
2026-02-26T13:34:00+03:00
происшествия
белорецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076874373_0:98:1070:699_1920x0_80_0_0_a560c140f43ef85711470213a959d55f.jpg
https://ria.ru/20260224/peterburg-2076517718.html
белорецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076874373_3:0:1066:797_1920x0_80_0_0_6f0632904a022a4ebacbdec08acc48ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белорецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белорецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии прохожий спас мужчину из горящего автомобиля
Прохожий спас мужчину из горящего автомобиля в башкирском Белорецке