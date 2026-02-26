https://ria.ru/20260226/bashkirija-2076845149.html
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков
Уфимские хирурги прооперировали проглотившую 12 магнитных шариков девочку, тем самым предотвратив тяжёлые последствия, сообщил министр здравоохранения Башкирии
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков
В Уфе прооперировали девочку, проглотившую 12 магнитных шариков
УФА, 26 фев - РИА Новости. Уфимские хирурги прооперировали проглотившую 12 магнитных шариков девочку, тем самым предотвратив тяжёлые последствия, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Министр региона в своём Telegram-канале
рассказал, что 10-летняя девочка поступила в медучреждение с сильными болями в животе. Как выяснилось, неделей ранее она проглотила семь магнитных шариков.
"Родители, надеясь на лучшее, выбрали выжидательную тактику. Однако через пару дней в организм попало ещё нескольких таких же опасных игрушек. В больнице врачи обнаружили в пищеварительном тракте ребёнка 12 магнитных элементов. Ситуация была критической: когда такие магниты оказываются в разных петлях кишечника, они, притягиваясь друг к другу через стенки органов, могут вызывать некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит", - написал Рахматуллин.
По его словам, было принято незамедлительное решение о проведении экстренной операции.
"Хирурги удалили инородные тела, предотвратив тяжёлые последствия", - добавил региональный министр.