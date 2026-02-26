Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:02 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/bashkirija-2076845149.html
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков - РИА Новости, 26.02.2026
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков
Уфимские хирурги прооперировали проглотившую 12 магнитных шариков девочку, тем самым предотвратив тяжёлые последствия, сообщил министр здравоохранения Башкирии... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:02:00+03:00
2026-02-26T12:02:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076844216_0:370:961:911_1920x0_80_0_0_cfccfd51fe96cde9c7ebe29108584c5c.jpg
https://ria.ru/20260226/moskva-2076829640.html
https://ria.ru/20260225/moskva-2076579411.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076844216_0:280:961:1001_1920x0_80_0_0_4d7d0d5ea7c71f4148f17258d76a3792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Общество
В Башкирии хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков

В Уфе прооперировали девочку, проглотившую 12 магнитных шариков

© Фото : Министерство здравоохранения Республики БашкортостанДетские хирурги больницы скорой помощи Уфы спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики
Детские хирурги больницы скорой помощи Уфы спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Детские хирурги больницы скорой помощи Уфы спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 26 фев - РИА Новости. Уфимские хирурги прооперировали проглотившую 12 магнитных шариков девочку, тем самым предотвратив тяжёлые последствия, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Министр региона в своём Telegram-канале рассказал, что 10-летняя девочка поступила в медучреждение с сильными болями в животе. Как выяснилось, неделей ранее она проглотила семь магнитных шариков.
Капельница - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка
Вчера, 11:05
"Родители, надеясь на лучшее, выбрали выжидательную тактику. Однако через пару дней в организм попало ещё нескольких таких же опасных игрушек. В больнице врачи обнаружили в пищеварительном тракте ребёнка 12 магнитных элементов. Ситуация была критической: когда такие магниты оказываются в разных петлях кишечника, они, притягиваясь друг к другу через стенки органов, могут вызывать некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит", - написал Рахматуллин.
По его словам, было принято незамедлительное решение о проведении экстренной операции.
"Хирурги удалили инородные тела, предотвратив тяжёлые последствия", - добавил региональный министр.
Школьник оказался в реанимации, вдохнув кондитерскую присыпку - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку
25 февраля, 11:14
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала