Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося взломать банкомат гвоздодером - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 26.02.2026 (обновлено: 15:07 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/bashkirija-2076816312.html
В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося взломать банкомат гвоздодером
В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося взломать банкомат гвоздодером - РИА Новости, 26.02.2026
В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося взломать банкомат гвоздодером
Полиция задержала жителя Башкирии, который гвоздодером пытался взломать банкомат с 12 миллионами рублей, а потом оправдывался большими долгами, сообщает... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:22:00+03:00
2026-02-26T15:07:00+03:00
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076896747_0:10:1248:712_1920x0_80_0_0_9d2abd729c36aeb59d66ac90ae5f58f6.jpg
https://ria.ru/20250709/oshibka-2028045804.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076896747_299:0:1248:712_1920x0_80_0_0_33c13159f51d0f1250fe0916775ee4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося взломать банкомат гвоздодером

Житель Башкирии гвоздодером пытался вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей

© МВД по Республике Башкортостан Житель Башкирии гвоздодером пытался вскрыть банкомат. Кадр видео
Житель Башкирии гвоздодером пытался вскрыть банкомат. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© МВД по Республике Башкортостан
Житель Башкирии гвоздодером пытался вскрыть банкомат. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 26 фев - РИА Новости. Полиция задержала жителя Башкирии, который гвоздодером пытался взломать банкомат с 12 миллионами рублей, а потом оправдывался большими долгами, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД республики и оперативники уголовного розыска по Мечетлинскому району задержали 34-летнего подозреваемого в покушении на кражу около 12 миллионов рублей",- говорится в сообщении.
По предварительным данным, злоумышленник больше месяца готовился к преступлению. Мужчина просмотрел видеоролики об устройстве денежного автомата, вооружился гвоздодером и выбрал ближайшее расположенное неподалеку отделение банка.
"Ночью, когда вся семья спала, мужчина приехал к банку на своей машине. Для маскировки надел камуфлированную форму и перчатки. После вскрытия части банкомата сработала сигнализация. Боясь оказаться застигнутым на месте происшествия, он решил скрыться, так и не добравшись до содержимого. Мужчина вернулся домой, спрятал вещи, а гвоздодер переложил в другую машину, на которой отправился в Уфу. По дороге он выбросил инструмент на трассе", - рассказали в полиции.
Мужчину задержали, им оказался житель Белокатайского района. Задержанный рассказал правоохранителям, что пошел на преступление из-за больших долгов, добавили в МВД по Башкирии.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом
9 июля 2025, 02:15
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала