Полиция задержала жителя Башкирии, который гвоздодером пытался взломать банкомат с 12 миллионами рублей, а потом оправдывался большими долгами, сообщает... РИА Новости, 26.02.2026
В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося взломать банкомат гвоздодером
Житель Башкирии гвоздодером пытался вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей
УФА, 26 фев - РИА Новости. Полиция задержала жителя Башкирии, который гвоздодером пытался взломать банкомат с 12 миллионами рублей, а потом оправдывался большими долгами, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД республики и оперативники уголовного розыска по Мечетлинскому району задержали 34-летнего подозреваемого в покушении на кражу около 12 миллионов рублей",- говорится в сообщении
По предварительным данным, злоумышленник больше месяца готовился к преступлению. Мужчина просмотрел видеоролики об устройстве денежного автомата, вооружился гвоздодером и выбрал ближайшее расположенное неподалеку отделение банка.
"Ночью, когда вся семья спала, мужчина приехал к банку на своей машине. Для маскировки надел камуфлированную форму и перчатки. После вскрытия части банкомата сработала сигнализация. Боясь оказаться застигнутым на месте происшествия, он решил скрыться, так и не добравшись до содержимого. Мужчина вернулся домой, спрятал вещи, а гвоздодер переложил в другую машину, на которой отправился в Уфу
. По дороге он выбросил инструмент на трассе", - рассказали в полиции.
Мужчину задержали, им оказался житель Белокатайского района. Задержанный рассказал правоохранителям, что пошел на преступление из-за больших долгов, добавили в МВД по Башкирии.