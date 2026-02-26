В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося взломать банкомат гвоздодером

УФА, 26 фев - РИА Новости. Полиция задержала жителя Башкирии, который гвоздодером пытался взломать банкомат с 12 миллионами рублей, а потом оправдывался большими долгами, сообщает пресс-служба регионального МВД.

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД республики и оперативники уголовного розыска по Мечетлинскому району задержали 34-летнего подозреваемого в покушении на кражу около 12 миллионов рублей",- говорится в сообщении

По предварительным данным, злоумышленник больше месяца готовился к преступлению. Мужчина просмотрел видеоролики об устройстве денежного автомата, вооружился гвоздодером и выбрал ближайшее расположенное неподалеку отделение банка.

"Ночью, когда вся семья спала, мужчина приехал к банку на своей машине. Для маскировки надел камуфлированную форму и перчатки. После вскрытия части банкомата сработала сигнализация. Боясь оказаться застигнутым на месте происшествия, он решил скрыться, так и не добравшись до содержимого. Мужчина вернулся домой, спрятал вещи, а гвоздодер переложил в другую машину, на которой отправился в Уфу . По дороге он выбросил инструмент на трассе", - рассказали в полиции.