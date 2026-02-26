https://ria.ru/20260226/axios-2077002726.html
Спецпосланники Трампа разочарованы утренним раундом переговоров с Ираном
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф разочарованы позицией иранской стороны на утренней сессии переговоров по иранской... РИА Новости, 26.02.2026
Axios: Уиткофф и Кушнер разочарованы утренним раундом переговоров с Ираном