21:21 26.02.2026 (обновлено: 21:25 26.02.2026)
Спецпосланники Трампа разочарованы утренним раундом переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф разочарованы позицией иранской стороны на утренней сессии переговоров по иранской ядерной программе Тегерана, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций.
Подробности разногласий источник не уточнил. При этом вечерняя сессия переговоров между США и Ираном в Женеве продолжается, добавил собеседник портала.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Иран предложил заморозить обогащение урана, сообщают СМИ
Вчера, 17:47
 
