Криминальный авторитет из КБР, скрывавшийся в Турции, получил восемь лет

НАЛЬЧИК, 26 фев - РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 8 годам колонии 62-летнего жителя Нальчика Хизира Акбулатова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, он долгое время скрывался за границей и был депортирован в Россию из Турции, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.