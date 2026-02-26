Рейтинг@Mail.ru
Криминальный авторитет из КБР, скрывавшийся в Турции, получил восемь лет - РИА Новости, 26.02.2026
12:08 26.02.2026 (обновлено: 12:09 26.02.2026)
Криминальный авторитет из КБР, скрывавшийся в Турции, получил восемь лет
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 8 годам колонии 62-летнего жителя Нальчика Хизира Акбулатова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной РИА Новости, 26.02.2026
турция, нальчик, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Турция, Нальчик, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
НАЛЬЧИК, 26 фев - РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 8 годам колонии 62-летнего жителя Нальчика Хизира Акбулатова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, он долгое время скрывался за границей и был депортирован в Россию из Турции, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Акбулатова к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 100 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений Акбулатов, имеющий уголовное прозвище "Пузырь", с 1993 года являлся лидером криминальной среды на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии и более 30 лет занимал высшее положение в преступной иерархии, пропагандировал преступные идеи, сплачивая вокруг себя лиц криминального типа. Он скрывался от правосудия за границей и в июне 2020 года был объявлен в международный розыск по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. В ноябре 2023 года Акбулатова депортировали из Турции и задержали в аэропорту "Внуково".
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Кубани "криминальный авторитет" получил срок за вымогательство
2 февраля, 13:55
 
ТурцияНальчикРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
