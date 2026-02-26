https://ria.ru/20260226/ataka-2077010408.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 26.02.2026
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
На территории Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников