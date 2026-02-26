https://ria.ru/20260226/ataka-2076843070.html
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах - РИА Новости, 26.02.2026
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах
Семь из десяти пострадавших при обстреле ВСУ смоленского ПАО "Дорогобуж" остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в минздраве Смоленской области. РИА Новости, 26.02.2026
