Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Семь из десяти пострадавших при обстреле ВСУ смоленского ПАО "Дорогобуж" остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в минздраве Смоленской области.

"В настоящее время под наблюдением врачей остаются семь человек. Четверо в Сафоновской и Дорогобужской ЦРБ, три человека в Смоленской областной клинической больнице. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести", — сообщили РИА Новости в минздраве.