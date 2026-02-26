Рейтинг@Mail.ru
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах
11:56 26.02.2026 (обновлено: 12:09 26.02.2026)
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах - РИА Новости, 26.02.2026
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах
Семь из десяти пострадавших при обстреле ВСУ смоленского ПАО "Дорогобуж" остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в минздраве Смоленской области. РИА Новости, 26.02.2026
смоленская область
Семь раненных при обстреле смоленского завода остаются в больницах

Медицинский сотрудник в коридоре больницы
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Семь из десяти пострадавших при обстреле ВСУ смоленского ПАО "Дорогобуж" остаются под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в минздраве Смоленской области.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Погибли семеро гражданских лиц, 10 человек ранены. СК сообщал о возбуждении дела о теракте. Сообщалось, что все десять пострадавших доставлены в больницы.
"В настоящее время под наблюдением врачей остаются семь человек. Четверо в Сафоновской и Дорогобужской ЦРБ, три человека в Смоленской областной клинической больнице. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести", — сообщили РИА Новости в минздраве.
