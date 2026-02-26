Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Омана оценил завершившиеся переговоры Ирана и США в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 26.02.2026 (обновлено: 21:55 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/al-busaidi-2077004683.html
Глава МИД Омана оценил завершившиеся переговоры Ирана и США в Женеве
Глава МИД Омана оценил завершившиеся переговоры Ирана и США в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
Глава МИД Омана оценил завершившиеся переговоры Ирана и США в Женеве
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о "существенном прогрессе", достигнутом во время третьего раунда переговоров между США и Ираном в Женеве при... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:41:00+03:00
2026-02-26T21:55:00+03:00
в мире
оман
иран
сша
бадр аль-бусаиди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260226/iran-2076946828.html
оман
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оман, иран, сша, бадр аль-бусаиди
В мире, Оман, Иран, США, Бадр Аль-Бусаиди
Глава МИД Омана оценил завершившиеся переговоры Ирана и США в Женеве

Аль-Бусаиди: переговоры Ирана и США в Женеве завершились существенным прогрессом

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о "существенном прогрессе", достигнутом во время третьего раунда переговоров между США и Ираном в Женеве при посредничестве султаната, диалог возобновится вскоре после консультаций в столицах.
"Мы завершили день, отмеченный значительным прогрессом в переговорах между США и Ираном", - написал он в социальной сети Х.
По словам аль-Бусаиди, вскоре после консультаций в столицах стран участников переговоров диалог возобновится.
"Обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене", - добавил он.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Иран отверг возможное уничтожение ядерных объектов, сообщают СМИ
Вчера, 17:35
 
В миреОманИранСШАБадр Аль-Бусаиди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала