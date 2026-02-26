https://ria.ru/20260226/agent-2076822040.html
Задержанный в Запорожье агент Киева признался, что передавал данные СБУ
Задержание и допрос украинского шпиона в Запорожье
Украинского шпиона поймали в Запорожье. Местный житель сам вышел на контакт с представителем СБУ и передавал информацию о российских военных, сообщили в ФСБ.
На допросе он заявил, что делал это бесплатно, по статье о госизмене он может получить пожизненный срок.
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержанный в Запорожской области агент Киева признался, что передавал СБУ сведения о позициях российских войск не за деньги, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Также в видео демонстрируются кадры задержания злоумышленника.
"Да нет, это так было, без денег, без ничего", - ответил он на вопрос оперативного сотрудника, который поинтересовался, из каких соображений задержанный вёл свою деятельность, из идеологических, иных, или за деньги.
Ранее ФСБ
сообщила о задержании в Запорожской области
жителя Приазовского района этого региона, который по своей инициативе вышел в мессенджере Signal на представителя украинской спецслужбы и по его заданию наблюдал за местами дислокации и передвижениями российских военнослужащих и техники для нанесения по ним ударов. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и шпионаже.