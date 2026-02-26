Задержанный в Запорожье агент Киева признался, что передавал данные СБУ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержанный в Запорожской области агент Киева признался, что передавал СБУ сведения о позициях российских войск не за деньги, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

"Да нет, это так было, без денег, без ничего", - ответил он на вопрос оперативного сотрудника, который поинтересовался, из каких соображений задержанный вёл свою деятельность, из идеологических, иных, или за деньги.