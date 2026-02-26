Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Запорожье агент Киева признался, что передавал данные СБУ - РИА Новости, 26.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 26.02.2026
Задержанный в Запорожье агент Киева признался, что передавал данные СБУ
Задержание и допрос украинского шпиона в Запорожье
Украинского шпиона поймали в Запорожье. Местный житель сам вышел на контакт с представителем СБУ и передавал информацию о российских военных, сообщили в ФСБ. На допросе он заявил, что делал это бесплатно, по статье о госизмене он может получить пожизненный срок.
Задержанный в Запорожье агент Киева признался, что передавал данные СБУ

Задержанный в Запорожской области признался, что бесплатно передавал СБУ данные

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержанный в Запорожской области агент Киева признался, что передавал СБУ сведения о позициях российских войск не за деньги, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Также в видео демонстрируются кадры задержания злоумышленника.
"Да нет, это так было, без денег, без ничего", - ответил он на вопрос оперативного сотрудника, который поинтересовался, из каких соображений задержанный вёл свою деятельность, из идеологических, иных, или за деньги.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Запорожской области жителя Приазовского района этого региона, который по своей инициативе вышел в мессенджере Signal на представителя украинской спецслужбы и по его заданию наблюдал за местами дислокации и передвижениями российских военнослужащих и техники для нанесения по ним ударов. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и шпионаже.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин поручил ФСБ наращивать эффективность контртеррористической работы
24 февраля, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
